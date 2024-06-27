"الخناقة بمستقبل"..كريم عبد العزيز يرد على عمرو أديب بسبب صورته وسط عمالقة الملاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد النجم كريم عبدالعزيز، على تدوينة للإعلامي عمرو أديب بشأن صورته وسط عمالقة الملاكمة.

وكتب كريم، عبر حسابه على "إكس" موجها حديثه لـ عمرو أديب: "حبيبي يا باشا.. عندك حق يا عمورة.. الخناقة هنا بمستقبل".

وكان عمرو أديب، نشر صورة كريم عبد العزيز وسط عمالقة الملاكمة، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "كريم عبد العزيز واقف وسط دبابتين في لندن وهو بيعمل مراسم المواجهة بين جوشوا ودبوا اللي هيلعبوا يوم ٢١ سبتمبر في ويمبلي التاريخية بتنظيم موسم الرياض".

وأضاف أديب: "كريم حاول يقول لأبو سامية بهدي بس مفيش فايدة أي بوكس ممكن يخلص مستقبله في التمثيل".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلن عن إقامة نزال الملاكمة ضمن فعاليات موسم الرياض في لندن على استاد ويمبلي في لندن يوم 21 سبتمبر المقبل.

ونشر آل الشيخ، صورا تجمع الفنان كريم عبد العزيز مع أبطال الملاكمة العالميين جوشوا وديبوا، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "حبيبي الأسطورة كريم عبدالعزيز في Face- off لنزال جوشوا وديبوا على حزام العالم في الملاكمة ibf في كرت موسم الرياض في استاد ويمبلي في لندن".

ويقام أول نزال ملاكمة ضمن فعاليات موسم الرياض في لندن بين أنتوني جوشوا ودانيال دوبوا، على ملعب ويمبلي في لندن يوم 21 سبتمبر 2024.