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بالفيديو.. أبطال مسرحية ملك والشاطر يقرأون الفاتحة قبل العرض الأول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص أبطال مسرحية ملك والشاطر، على قراءة سورة الفاتحة، قبل تقديم العرض الأول، مساء اليوم الأربعاء، على خشبة مسرح بكر الشدي في الرياض، بالمملكة العربية .

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو من خلف الكواليس، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، أثناء اجتماع صناع وأبطال مسرحية ملك والشاطر، بمشاركة الفنان أحمد عز، والفنانة يسرا، وقراءتهم لـ "الفاتحة" قبل دقائق من دخولهم العرض الأول على خشبة المسرح.

مسرحية "ملك والشاطر" بطولة أحمد عز، ويسرا، وشيماء سيف، وسيد رجب، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد محمدي، والتي تنطلق اليوم الأربعاء على مسرح بكر الشدي في الفترة من 26 يونيو حتى 6 يوليو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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