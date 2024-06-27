بالفيديو.. أبطال مسرحية ملك والشاطر يقرأون الفاتحة قبل العرض الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص أبطال مسرحية ملك والشاطر، على قراءة سورة الفاتحة، قبل تقديم العرض الأول، مساء اليوم الأربعاء، على خشبة مسرح بكر الشدي في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو من خلف الكواليس، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، أثناء اجتماع صناع وأبطال مسرحية ملك والشاطر، بمشاركة الفنان أحمد عز، والفنانة يسرا، وقراءتهم لـ "الفاتحة" قبل دقائق من دخولهم العرض الأول على خشبة المسرح.

مسرحية "ملك والشاطر" بطولة أحمد عز، ويسرا، وشيماء سيف، وسيد رجب، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد محمدي، والتي تنطلق اليوم الأربعاء على مسرح بكر الشدي في الفترة من 26 يونيو حتى 6 يوليو.

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