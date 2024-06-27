دانا الحلاني تنشر صورا من مراسم خطوبتها رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت دانا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني، مساء الأربعاء، بخطوبتها الرسميّة من آلان سعد، بعد أن تقدم بطلب يدها منذ شهر مضى في إسبانيا.

ونشرت "دانا" صور الخطوبة عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "يدا بيد.. من القلب إلى القلب".

وفي تدوينة أخرى، التقطت "دانا" الصور مع خطيبها وسط مجموعة من الأزهار التي جاءت متناسقة مع لون فستانها، وعلقت عبر حسابها على "إنستجرام": "مع بعض دائمًا وإلى الأبد".

وكانت دانا ابنة عاصي الحلاني احتفلت بتقدم شخص لخطبتها على البحر في إسبانيا بمشاركة بعض الأصدقاء المقربين لهما، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" بعدما قام حبيبها بطلب يدها على طريقة رومانسية، لتوافق على طلبه بسعادة كبيرة.

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