أول ظهور لـ هاجر أحمد بعد أزمة تلف "شنطتها" بسبب مغسلة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بصحبة زوجها، وذلك بعد أزمة تلف "شنطتها" بسبب مغسلة.

ونشرت "هاجر" الصورة التي تجمعها بزوجها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى واحدة" ، "عينك" ، "ربنا يخليكم لبعض" ، "عسل" ، "بقيتوا شبه بعض" ، "طمنينا على الشنطة" ، "قمرين" ، "عملتي إيه في الشنطة".

وكانت هاجر أحمد، قد تقدمت بشكوى لجهاز حماية المستهلك بسبب تلف حقيبة لها باهظة الثمن من ماركة ديور Dior العالمية في إحدى المغاسل.

وكتبت هاجر أحمد، منشورا عبر جروب خاص بشكاوي جهاز حماية المستهلك بموقع "فيسبوك": "تجربتي السيئة مع مغسلة، ليها فروع كتير في القاهرة الجديدة.. من حوالي شهرين ونص، اتصلت بيهم اسألهم أن عندي شنطة غالية نوعها كريستيان ديور باهظة الثمن، وفيها بقعة كدة بالألوان بسيطة بنتي عملاها، وسألتهم هل تقدروا تشيلوا البقعة دي ولا لأ؟، قالولي طبعا يا فندم إحنا كل شغلنا شنط ماركات وشنط غالية، للعلم أن سعرها الشنطة حاليًا تقريبًا 5000 دولار".

وتابعت: "لأني عارفة إني لأزم أودي الشنطة للمكان بتاعها يظبطوها بس المشكلة أن أقرب مكان ليا دبي، وأنا مش مسافرة دبي الفترة دي أبدًا، بعد ما تواصلت معاهم أكدولي أنهم يقدروا ينضفوها بسهولة، وأنهم كمان بيستخدموا نفس المواد الكريستيان ديور بيستخدموها".

أضافت: "قُلت أنا هديكم الشنطة وشوفوا هتعرفوا ولا لأ، لو لا ابعهتوهالي، وأكدت عليهم فوق الـ 50 مرة، قالولي إحنا عندنا فني بيحدد كمان هل يقدر يعمل كده ولا لأ ومش هنجازف يا فندم طبعا".

يذكر أن، هاجر أحمد شاركت في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، وإخراج مرقس عادل.