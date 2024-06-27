آخرأعمال مصطفى درويش.. آروى جودة تروج لمسلسلها الجديد حرب نفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

روجت الفنانة أروى جودة لمسلسلها الجديد "حرب نفسية"، وهو آخر أعمال الفنان الراحل مصطفى درويش، والذي يعرض على منصة "jawwytv‬" السعودية.

ونشرت آروى بوستر المسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "تابعوني في مسلسلي الجديد حرب نفسية‬، ‏حصريا ولاول مره على jawwytv و stctv_mena، كل أربعاء حلقات جديدة".

وأتمت: "رحمة الله على الفنان مصطفى درويش".

مسلسل "حرب نفسية"، بطولة أروى جودة، مصطفى درويش، أشرف زكي، محمد فريد، جيهان خليل، عصام السقا، بريهان أنور، وهو من تأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق.

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