"ما علاقة هنيدي وعز؟"..تركي آل الشيخ يعلق على ظهور كريم عبدالعزيز مع عمالقة الملاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن إقامة نزال "Undercard" للملاكمة ضمن فعاليات موسم الرياض في لندن على استاد ويمبلي في لندن، يوم 21 سبتمبر المقبل.

ونشر تركي آل الشيخ، فيديو يجمع الفنان كريم عبد العزيز مع أبطال الملاكمة العالميين بينهم جوشوا وديبوا، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "الأسطورة النجم الغالي كريم عبدالعزيز في الفيس أوف بين البطل جوشوا والبطل دوبوا في نزال Undercard موسم الرياض على حزام العالم في ملعب ويمبلي في لندن".

وأضاف: "كريم مكشر وشكله عاوز نقدم له عرض نزال ملاكمة هو والنجم الغالي أحمد عز، إحنا مستعدين نقدم العرض كريم يمتاز بـ اللكمة القوية بس عز يمتاز بالرشاقة والسرعة، ونخلي الحكم هنيدي".

يقام نزال الملاكمة ضمن فعاليات موسم الرياض في لندن على استاد ويمبلي، يوم 21 سبتمبر المقبل، ويشهد أول مواجهة بين أنتوني جوشوا ودانيال دوبوا.

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