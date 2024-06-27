مريم الخشت بدون مكياج وبشرى بـ "شورت قصير".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

كارول سماحة

تستمتع الفنانة كارول ساحة بعطلتها الصيفية، حيث نشرت صورة لها وهي ترتدي ملابس البحر وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

هند صبري

شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية قلادة ترمز لـ موقع فلسطين الجغرافي.

مريم الخشت

ظهرت الفنانة مريم الخشت بدون مكياج، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

مادلين مطر

نشرت الفنانة مادلين مطر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بـ مكياج هادئ أبرز ملامحها.

المخرج محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه، أحدث ظهور له أثناء استمتاعه بعطلته الصيفية في لندن، ونشر الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

ياسمين جمال

شاركت الفنانة ياسمين جمال، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بدون مكياج.

أسما شريف منير

ظهرت أسما شريف منير، بوزن زائد في صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

بشرى

شاركت الفنانة بشرى، متابعيها صورًا جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وظهرت بـ"شورت قصير" وتيشيرت باللون الأخضر، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نسرين أمين

الفنانة نسرين أمين، شاركت متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت فيها برفقة المطربة بوسي.

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس، صورة جديدة له وهو يحتسي القهوة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وذلك في أحدث ظهور له.