نسرين طافش تخضع لجلسة تصوير جديدة.. والجمهور يعلق: "أيقونة الجمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة نسرين طافش، في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وشاركت "نسرين" مع جمهورها صورًا جديدة، وظهرت بإطلالة صيفية هادئة، معلقة: "أنت لا تحتاج إلى البحث عن السعادة، فهي ستأتيك حينما تكون قد هيّأت لها موقع إقامتها في قلبك".

وانهالت عليها التعليقات من جمهورها، وجاءت كالتالي: "نينو القمرة.. اقامتك دوما في قلبي"، "نهارك سعادة وفرح لقلبك حبيبتي"، "هلا وغلا بطلة الغالية"، "دخيل هالطلة الله يسعدك حبيبة قلبي جمالك"، "كلام رائع مثل شخصك الرائع نسرين العشق ياسمينة الشام وأيقونة الجمال".

يذكر أن آخر الأعمال الفنية لـ نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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