أحمد سعد يطرح أغنيته "الكيميا راكبة" مع شقيقه عمرو سعد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح المطرب أحمد سعد، كليب أغنيته الجديدة "الكيميا راكبة" من برنامج "بيت السعد"، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويجمع الديو الغنائي بين أحمد سعد وشقيقه "عمرو"، والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، ومن إخراج محمد سامي.

وتقول بعض كلمات الأغنية :

الكيميا راكبة

والسمعة سابقة

لو كانت مسابقة احنا الأوائل

أخلاق أوروبا أيوه احنا نخبة

ودماغنا هوبا بخته اللي جاوب

لما احنا كنا كانوا غيرنا نونة

جايين بطولنا ومفيش جمايل

شافونا مرة قالوا انبهرنا

برة المقارنة مالناش بدايل

ليل ليل ليل ليل ليل ليلي ليلي

مننا فينا السعد بينا اسال علينا قبل المشاكل

واصلين لحتة مش اي حتة وبأي خطة احنا التقايل

لما احنا كنا كانوا غيرنا نونه

جايين بطولنا ومفيش جمايل

شافونا مرة قالوا انبهرنا

برا المقارنة مالناش بدايل

ليل ليل ليل ليل ليل ليلي ليلي