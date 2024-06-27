شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة شيرين عادل: الشغل مع إسعاد يونس ممتع ومريح وهى فنانة أكثر التزاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المخرجة شيرين عادل عن سعادتها للتعاون لأول مرة مع النجمة إسعاد يونس، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "النجمة إسعاد يونس لطيفة ومريحة وممتعة في التعامل، وفنانة أكثر التزاما، حيث إنها تحضر إلى مكان التصوير قبل الموعد المحدد بساعتين على الأقل، وتكون أول فنان جاهز للتصوير، وهذا إن دل على شىء إنما يدل على النضج واحترام الفنان لعمله".

أما عن ردود الفعل على مسلسل محارب الذى كان آخر عمل قامت بإخراجه المخرجة شيرين عادل وتم عرضه في شهر رمضان الماضى، قالت: "أنا سعيدة بنجاح العمل وردود الفعل الإيجابية لأننا اجتهدنا وشقينا جدا في هذا المسلسل، والحمد لله على أن الله كلل تعبنا بالنجاح"، وأضافت أنها تشكر النجم حسن الرداد الذى أرهقته جدا ولم يكن يرد لى طلب، بالإضافة إلى أنها وجهت الشكر أيضا للمنتج أحمد السبكى الذى لبى لها جميع طلباتها ولم يرفض أى طلبات تخدم التصوير.

وعرض مؤخرا للنجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة" فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

يذكر أن إسعاد يونس شاركت فى رمضان الماضى بظهور خاص خلال مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، أيه سماحه، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وعدد من الأطفال وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوى.