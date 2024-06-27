شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم متزوجة من محمد علاء في أحداث مسلسل وتر حساس والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الفنانة إنجى المقدم لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل وتر حساس الأسبوع المقبل، حيث تقدم إنجى خلال أحداث العمل شخصية محامية ومتزوجة من الفنان محمد علاء الذى يعمل مهندس ديكور، وتكشف الحلقات تطورات العلاقة بينهما مع حدوث العديد من الأمور غير المتوقعة.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروى، لبنى ونس، تميم عبده، ومقرر عرض العمل في موسم الأوف سيزون وتحديداً قبل نهاية العام الجارى.

وتعود إنجي المقدم إلى الدراما مرة أخرى خلال مسلسل وتر حساس بعد غياب 3 سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي والذي تم عرضه عام 2021، وبعدها ظهرت كضيفة شرف فقط خلال مسلسل "راجعين يا هوى" مع خالد النبوي في 2022، رغم أنها كانت دائمة التواجد في الدراما على مدار السنوات الماضية.

أما الفنان محمد علاء فكان آخر أعماله مسلسل "صيد العقارب" الذي تم عرضه فى شهر رمضان الماضي، حيث شارك فى بطولته إلى جانب غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، ميار الغيطي، محمد علي رزق، مجدي بدر، سامية عاطف، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

