فن ومشاهير

رمضان 2025| طارق لطفي يعلن تعاقده على "العتاولة 2"

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان طارق لطفي، تعاقده على المشاركة في مسلسل العتاولة 2، وذلك بعدما حقق نجاحا كبيرا بالماراثون الرمضاني الماضي 2024، بطولة الفنان أحمد السقا، زينة، مى كساب، فريدة سيف النصر، وإخراج أحمد خالد موسى.

طارق لطفي 

كما بدأت الشركة المنتجة في تحضيرات تصوير مسلسل العتاولة 2، والتعاقد مع النجوم المشاركين في الجزء الثاني للعمل، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025.


وحدّدت الشركة المنتجة للمسلسل موعد البدء بتصويره في  شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعدما قرر صناعه تقديم جزء جديد من العمل يعرض ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2025.

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مسلسل العتاولة 

أبطال مسلسل العتاولة

وشارك في الجزء الأول بمسلسل العتاولة كل من الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، هدي الأتربي، مصطفى أبو سريع، ميمي جمال، مريم الجندي وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف هشام جلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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طارق لطفي 

أحداث مسلسل العتاولة

في إطار من التشويق والإثارة، يتبع العمل قصة الشقيقان (خضر) و(نصار)، واللذان يعملا في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

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طارق لطفي 

أخر أعمال طارق لطفي

وعرض لـ طارق لطفي مؤخرا فيلم بعنوان السستم، وضم العمل كلا من: أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، وغيرهم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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