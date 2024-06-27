شكرا لقرائتكم خبر عن Lanterns مسلسل جديد قيد التنفيذ من HBO والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة HBO عن بدء إنتاج مسلسل جديد عن الشخصية الخارقة Green Lantern، الذى سيطرح تحت اسم Lanterns، على أن يقوم المؤلف كريس موندي، الذي عمل في الماضي على مسلسلات مثل True Detective: Night Country وOzark.

سيشارك كاتب مسلسلات Watchmen وThe Leftovers دامون ليندلوف وكاتب Mister Miracle وSupergirl توم كينج في الكتابة والإنتاج التنفيذي مع موندي.

على أن يتكون مسلسل Lanterns الجديد من ثماني حلقات، ول تعلن الشبكة عن أي من الأبطال أو موعد محدد لطرح مسلسل Lanterns.

سيدور مسلسل Lanterns حول قصة أعضاء Green Lantern Corps هال جوردان وجون ستيوارت، في المسلسل، سيكون ستيوارت مجندًا جديدًا، في حين أن جوردان هو جندي مخضرم، على أن ينجذب كلاهما إلى لغز مظلم قائم على الأرض أثناء التحقيق في جريمة قتل في قلب أمريكا.

وقال كيسي بلويز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة HBO عن المسلسل: "كجزء من رؤية جيمس جان وبيتر سافران لـ DC Universe، ستمثل سلسلة لـ Live Action تحول كبير في المحتوى".