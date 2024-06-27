بعد الصحة والأهل.. ميرنا جميل تكشف عن أمنيتها في عيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة ميرنا جميل، بعيد ميلادها الـ32 والذي وافق أمس الثلاثاء الموافق 25 يونيو الجاري.

ونشرت "ميرنا جميل" مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، أثناء احتفالها بعيد ميلادها حاملة تورتة عيد الميلاد، مرتدية فستان باللون الوردي، وعلقت: "يارب أمنياتي مش كتير قوي يعني بعد الصحة والأهل".

وكشفت ميرنا جميل عن أمنيتها والتي وضعتها في شكل مجموعة من الصور الكرتونية المعبرة ، ومنهم المال، السفر، التمثيل، المنزل، الزواج، وحصد الجوائز.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا جميل مسلسل "البيت بيتي 2" الذي تم عرضه على منصة شاهد من بطولة مصطفى خاطر وكريم محمود عبدالعزيز، أحمد بدير، مي القاضي والفنان سامي مغاوري من إخراج خالد مرعي وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

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