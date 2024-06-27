شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية مجننانى لأكرم عادل بتوقيع أحمد علي موسى ومحمد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

انتهى المطرب والموزع أكرم عادل من تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "مجنناني" والمقرر طرحها خلال الشهر المقبل، وتحمل عدد من المفاجآت، وهى من توزيعه وكلمات أحمد علي موسى وألحان محمد عبد المنعم.

وطرح مؤخرا أكرم عادل أغنية ديكتاتور وتقول كلماتها : بقول لك ايه كلامي تسمعيه عايز اسمع كلمة حاضر من غير ما تفكري، وأنا اللي أقرر تخرجي امتى وفين وكمان تلبسي ايه واياكي تأفورى، فالحب أنا ديكتاتور حمش جامد قوي ومسيطر أوعي تكوني فكراني فرفور، ولقد اعذر بقى من أنذر، ديكتاتور ديكتاتور في الحب انا ديكتاتور يكون في علمك انا في حبي اناني، يعني ما أقدرش أشوفك بتبصي لحد تاني مجنون في غيرتي عايزك رهن اشارتي، أقول يمين يمين وأقول شمال شمال فالحب أنا ديكتاتور، حمش جامد قوي ومسيطر أوعي تكوني فكراني فرفور ولقد اعذر بقى من أنذر، ديكتاتور ديكتاتور في الحب انا ديكتاتور.



وتعاون الموزع أكرم عادل خلال الفترة الأخيرة مع كبار النجوم، أبرزهم بهاء سلطان وكارول سماحة وساموزين.