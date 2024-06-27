شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خوري يتألق في حفل مهرجان موازين بالمغرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحيا النجم اللبناني مروان خوري حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب، وتألق مروان خوري وسط جمهوره الكبير الذي تفاعل معه خلال الحفل الذي غنا فيه مروان أجمل أغنياته وعزف على البيانو أيضا.

فيما شهد حفل النجمة اللبنانية نوال الزغبي، تفاعل كبير من الحمهور الذي احتفى بها في الحفل، وتألقت نوال في تقديمها اجمل الأغنيات التي يحفظها الحمهور عن ظهر قلب، وظهرت نوال باطلالة مبهرة بفستان من اللون الأحمر.

وكان قد أحيا النجم اللبناني مروان خورى، حفلاً غنائيًا مؤخرا في أربيل بالعراق، وذلك ضمن الحفلات وكان قد طرح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.

مروان خورى هو مطرب وملحن ومؤلف لبناني، قام بتأليف وتلحين العديد من الأغنيات لكبار الفنانين منهم ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبدالله وأصالة.

بدأ مروان خورى رحلته الفنية كموزع موسيقي، وفي عام 1987 أصدر أول ألبوماته "كاسك حبيبي" وفي عام 1999 بدأت إنطلاقة مروان خوري كمُلحن وكاتب حيث قام بتلحين "على دلعونا" و"عز الحبايب"، وله عدة البومات منها، كاسك حبيبى، خيال العمر، كل القاصيد، قصر الشوق، راجعين، العد العكسى، انا والليل.



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مهرجان موازين (2)



مهرجان موازين (3)



مهرجان موازين (4)