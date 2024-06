شكرا لقرائتكم خبر عن إيدى ميرفى: فيلم Shrek 5 يطرح خلال العام المقبل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى إيدى ميرفى أنه من الممكن أن يطرح فيلم Shrek 5 إلى السينمات في وقت مبكر من العام المقبل، وذلك بعد مرور 23 عامًا على عرض أول فيلم لـ Shrek في دور السينما.

في حديثه في مقابلة مع Collider، أكد ميرفى أن الفيلم الجديد قيد الإنتاج بالفعل، وأشار إلى احتمالية وجود فيلم مستقل أيضًا عن الحمار المفضل للجميع، حيث صرح قائلا:" لقد بدأنا في عمل Shrek 5 منذ 5 أشهر، على أن يطرح Shrek في دور العرض، ومن ثم من المقرر أن يطرح فيلم عن Donkey".

وعندما سُئل عما إذا كان يسجل صوته لكلا الفيلمين في وقت واحد، قال ميرفى: “لا، ليس في نفس الوقت. لقد بدأت بتسجيل فيلم Shrek، وأعتقد أنه سيصدر في عام 2025، على أن نبدأ في العمل على فيلم Donkey بعد ذلك".

في عام 2023، ذكرت مجلة Variety أن شركة Universal كانت تفكر في إنتاج فيلم Shrek الخامس مع الممثلين الأصليين المتمثلين في ميرفى ومايك كايرز، وكاميرون دياز، بالإضافة إلى فيلم فرعي من Donkey.

تم إصدار أربعة أفلام لـ Shrek بين عامي 2001 و2010، بينما كان فيلم Puss in the Boots: The Last Wish لعام 2022 هو آخر فيلم يتم إصداره في عالم Shrek.