شكرا لقرائتكم خبر عن كيرا نايتلي عن دونالد ساذرلاند: ارتدى قناعا للغاز لنتمكن من التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة العالمية كيرا نايتلي عن كواليس تصوير فيلم Pride And Prejudice مع الفنان الراحل دونالد ساذرلاند، وكشفت عن أحد أكبر الأشياء التي تضايقه أثناء تواجده فى أى مكان.

توفي ساذرلاند، الذي لعب دور السيد بينيت في الفيلم المقتبس عام 2005 عن رواية جين أوستن، الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 88 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

لعبت نايتلي دور إليزابيث في الفيلم، وفي أحدث حواراتها مع The Guardian، لتكريم الممثل الراحل، كما تحدثت نايتلي عن انطباعاتها الأولى عنه، وعن تجربتهما معًا في موقع التصوير.

وأوضحت الممثلة البالغة من العمر 39 عامًا كيف كان ساذرلاند ضد التدخين بشدة، وكيف كان لديه "بند في عقده ينص على عدم السماح لأحد بالتدخين في أي مكان بالقرب منه".

وصرحت نايتلي قائلة:" معظم الممثلين الآخرين كانوا في أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات من عمرهم، وبالتالي كنا ندخن، ولهذا كنا نغسل أيدينا بشكل دورى ونرش أنفسنا بالعطور، حتى لا يعرف، ولكنه كان يستنشق الهواء بمجرد وصوله إلى موقع التصوير وكنا جميعًا نحاول الابتعاد عنه".

وتابعت نايتلي قائلة:" في مرحلة ما أثناء التصوير، جاء إلى حفلة أقمناها، وارتدى قناعًا للغاز حتى نتمكن جميعًا من التدخين، ولهذا سأتذكره دائمًا وهو يقف وسط تلك الحفلة مرتديًا قناع الغاز".

وكان قد رحل الفنان الكندي الشهير دونالد ساذرلاند، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد مسيرة مهنية جيدة وعطاء فني ناجح، قدم خلالها العديد من الأفلام والأعمال الفنية المميزة.

وأعلن كيفير، ابن الفنان الراحل، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن وفاة والده قائلا: "بقلب حزين، أخبركم عن وفاة والدي دونالد ساذرلاند، أعتقد شخصيًا أنه كان أحد أهم الممثلين في تاريخ السينما، لم يرهبه أي دور سواء كان جيدًا أو سيئًا أو قبيحًا، لقد أحب ما كان يفعله وفعل ما يحبه ولا يمكن لأحد أن يطلب أكثر من ذلك.. حياة طيبة".