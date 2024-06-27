شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب محرم فؤاد وعايدة رياض.. في ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل الفنان محرم فؤاد، حيث رحل عن عالمنا في 27 يونيو 2002 و محرم من مواليد 25 يونيو بدأ محرم فؤاد حياته الفنية فى سن مبكرة، وكانت تشجعه والدته على الغناء ولكنها اتوفت ورفض والده طريق الفن خوفاً عليه من العقبات التى يواجهه مما أحزنه جدا ولكن لم يجد مفرا من تنفيذ رغبة والده، حتى توفى وهو فى عمر الحادية عشر فلم يتردد محرم بعدها فى استكمال مشوار الفن.

أحيى محرم العديد من الحفلات والأفراح والتحق بالمعهد العالى للموسيقى، كما قدم فى الإذاعة ونجح فيها وبدء يحطو خطوات كبيرة فى طريقه الفني، ولعل انطلاقته جاءت بمشاركة السندريلا سعاد حسني في فيلم حسن ونعيمة وكانت سعاد حينها وجهاً جديدا وكان عبد الحليم حافظ هو المرشح الأول للفيلم لكنه رفضه ليبحث هنرى بركات عن بديل له فرشحه له أحد الأصدقاء ونجح نجاحا كبيرا.

قدم محرم فؤاد خلال مشوار محرم الفني عدد من الأفلام منها:عشاق الحياة، وداعا ياحب، الملكة وأنا، الصبا والجمال، ولدت من جديد، نصف عذراء، عتاب.

وتحدثت الفنانة عايدة رياض، في أحد البرامج التلفزيونية عن قصة حبها لمحرم فؤاد، قائلة:"وافقت على الارتباط بالمطرب محرم فؤاد رغم فارق السن بيننا وساعة ما وافقت عليه كنت في الوقت ده مرتبطة بحد تاني وكان فيه مشاكل تتعلق باختلاف الأديان فحبيت أغيظه وكنت صغيرة وعندي 19 سنة فتزوجته.. وعملت خطوبة عشان أغيظ، بس مشي الموضوع ومعرفتش أفلفص واستمرت زيجتنا 12 عاماً وهي أطول زيجة له".

وتابعت:" وبعد كده حبيت محرم جدا ولم أنجب منه وكان غيورا جدا