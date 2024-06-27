موعد افتتاح مهرجان الفيلم العربي في كوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الأفلام العربية على مستوى العالم، افتتاح الدورة الـ13 من مهرجان الفيلم العربي في سيئول بكوريا الجنوبية في الشهر القادم.

ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، ستستضيف الجمعية الكورية العربية مهرجان الفيلم العربي، كونها تعمل على تعزيز العلاقات الشاملة بين كوريا و22 دولة عربية في المجالات الثقافية والسياسية والأكاديمية وغيرها، بالاشتراك مع مركز بوسان للسينما وبيت الفن "مومو" في سيئول برعاية وزارة الخارجية الكورية الجنوبية والسلك الدبلوماسي العربي.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان في مركز بوسان للسينما في مدينة بوسان بجنوب شرق سيئول، من يوم الافتتاح الموافق 3 يوليو ويظل بالمركز إلى 7 يوليو، وفي بيت الفن "مومو" بسيئول من 11 إلى 14 يوليو، ويتم عرض أفلام المهرجان من خلال قناة تلفزيون نايفر عبر الإنترنت من 15 إلى 21 يوليو.

ومن المقرر عرض 10 أفلام طويلة وقصيرة تغطي مواضيع متنوعة وتظهر العالم العربي في مهرجان هذا العام، وتم اختيار الفيلم المغربي "الثلث الخالي" كفيلم افتتاحي في مهرجان هذا العام.

وتشمل الأفلام العشرة المعروضة "الثلث الخالي"(المغرب)، و"الملكة الأخيرة" (الجزائر وقطر) ، و"وداعا جوليا"(السودان)، و"بنات ألفة" (تونس) و"إن شاء الله ولد" (الأردن) والأستاذ" (فلسطين وقطر)، و"هجان" (السعودية ومصر والأردن) و"رماد"، و"ديانة الماء" وجنة الطيور"(سلطنة عمان)، وغيرها من الأفلام العربية المشوقة.

