شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفلين غنائيين خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم محمد حماقي، حالة انتعاش فنية خلال الأيام المقبلة حيث انه مرتبط بأحياء حفلين خلال الأيام المقبلة، الحفل الأول يحييه حماقى ضمن حفلات ليالي مصر، وذلك يوم 28 يونيو الجاري في استاد الدفاع الجوي فى القاهرة الجديدة، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي يحبها جمهوره والحفل الثانى يوم 5 يوليو بأحد القرى السياحية ببور سعيد.



محم​د حماقي

يذكر أن النجم محمد حماقي، كان له ظهورا مميزا مؤخرا خلال حفل زفاف عبد الرحمن نجل محمد فؤاد داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتألق بعدد كبير من أغانيه مثل "نفسي أبقى جنبه"، "أجمل يوم، زيها مين، لا ملامة، أدرينالين، أحلى حاجة فيكي"، وسط تفاعل الحضور.كما شارك مؤخرا في حفل افتتاح البطولة العربية للفروسية التي أقيمت بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، وقدم حماقى وقتها أغنية "ولا أى كلام".