تركي آل الشيخ يعلن عن إقامة “نزال موسم الرياض في لندن” على استاد ويمبلي سبتمبر المقبل

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن إقامة ثاني نزال لـ “موسم الرياض” خارج المملكة، وذلك في لندن في ٢١ من سبتمبر المقبل، بعد أن تم الإعلان عن إقامة نزال موسم الرياض الأول في لوس أنجلوس والذي سيكون في الثالث من أغسطس المقبل، حيث سيلتقي الأمريكي ترنس كروفورد والأوزبكي إسرائيل مادريموف.

وسيجمع النزال الرئيسي المنتظر في ستاد ويمبلي الملاكم البريطاني البطل في الوزن الثقيل “أنتوني جوشوا” مع مواطنه “دانيال دوبوا” الذي حقق فوزاً بالضربة القاضية الفنية ضد خصمه فيليب هرغوفيتش في الرياض ضمن نزالات “5vs5”.

وبهذه المناسبة قال آل الشيخ: “نحن سعداء بجمع اثنين من أفضل مقاتلي الوزن الثقيل في العالم في مدينتهم الأم لندن وبالتحديد في ستاد ويمبلي، المكان التاريخي لرياضة الملاكمة. نعلم أنه سيكون نزال تاريخي، مدعوم بنزالات Undercard رائعة، ونتطلع إلى إعطاء المشجعين البريطانيين وزوار لندن فرصة تجربة حدث موسم الرياض قبل أسابيع قليلة من الإطلاق الرسمي لموسم ٢٠٢٤ في الرياض في أكتوبر”.

من جهته قال فرانك وارن، رئيس شركة كوينزبيري: “موسم الرياض يجلب إلى لندن أكثر الأحداث إثارة وإبهارًا التي شهدتها هذه البلاد على الإطلاق وذلك في ٢١ سبتمبر، حيث سيتمتع عشاق الملاكمة البريطانيون والمشاهدون حول العالم بنسخة بريطانية من العروض عالية الجودة التي أصبحت سمة مميزة في الرياض، حيث سيكون الحدث الرئيسي مواجهة مذهلة بين حامل لقب العالم المؤقت لـ IBF الجديد دانيال دوبوا والبطل الموحد السابق أنتوني جوشوا. مضيفاً، أن نزالات الـ Undercard ستحمل العديد من الأسماء المميزة، حيث يتقدم حمزة شيرازضد تايلر ديني بعد إنجازاته في الرياض في المرة السابقة. كما وعد أنطوني كاكاس بالدفاع عن ألقاب العالم للوزنSuper Featherweight ضد بطل العالم السابق للوزن Featherweight جوش وارينغتون الذي يعد بأن تكون معركة شاملة، في حين يتقدم ويلي هاتشينسون للمنافسة على لقب العالم المؤقت للوزن الثقيل الخفيف من WBO ضد المتنافس البريطاني جوشوا بواتسي في فرصة كبيرة لكلا المقاتلين. وفي وصفه لمواجهة ليام سميث ضد جوش كيلي قال وارن: “هذه مواجهة كلاسيكية في الوزن فوق المتوسط وصراع بين الحرس القديم والجديد”. مؤكداً على قوة النزالات تجعل من الصعب وصفها بـ Undercard”.

فيما أبدى إيدي هيرن، رئيس شركة ماتشرووم سعادته بعودة أنتوني جوشوا إلى ملعب ويمبلي، في هذا الحدث الضخم، مؤكداَ أن قدوم موسم الرياض إلى لندن سيتيح ليلة تاريخية، مليئة بالفرص المتنوعة للملاكمين، ويحيي شغف متابعي اللعبة من حول العالم”.

وسيكون نزال جوشوا ودوبوا واحداً من ستة نزالات ستقام على استاد ويمبلي الشهير لمجموعة من أقوى الملاكمين بالعالم، حيث سيلتقي الملاكم البريطاني في وزن الريشة جوش وارينغتون صاحب الـ ٣١ فوزاً مع مواطنه انطوني كاكاس.

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كما تأتي مواجهة أخرى بين البريطاني تايلر ديني مع مواطنه حمزة شيراز الذي حقق فوزاً بالضربة القاضية على منافسه الأمريكي أوستن ويليامز في الرياض ضمن نزالات “55vs” ، بالإضافة إلى نزال آخر بين البريطاني جوش كيلي ومواطنه ليام سميث الذي سبق أن حقق بطولة منظمة الملاكمة العالمية، في حين يواجه الملاكم البريطاني جوشوا بواتسي الذي يحمل سجلاً خالياً من الهزائم، مواطنه ويلي هاتشينسون الذي سبق له الفوز بميدالية ذهبية في بطولة العالم للشباب ٢٠١٦ في فئة وزن الريشة الفائق، وأخيراً يلتقي أصحاب السجل الخالي من الهزائم مارك تشامبرلين ضد جوش بيدلي.

وتأتي هذه النزالات في لندن التي ستقام ضمنها وصلة غنائية عالمية سيتم الإعلان عنها في حينه، بعد أن حققت المنافسات الكبرى التي أقيمت ضمن موسم الرياض نجاحاً كبيراً حيث أصبحت العاصمة الرياض وجهة عالمية لعشاق الملاكمة في العالم.