هبة مجدي تكشف عن الشخصية التي جسدتها في عمل فني وتأثرت بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة هبة مجدي، عن تأثرها بشخصية "يسر" التي جسدتها بحكاية "عيشها بفرحة".

ونشرت هبة، فيديو لمشاهد من شخصيتها بالعمل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شخصية يسر من مسلسل عيشها بفرحة من أحلى وأقرب الأدوار اللي عيشتها واتأثرت بيها جدا وسبحان الله المسلسل لمس قلوب ناس كتير الحمد لله.. متحمسة جدا للي جاي إن شاء الله".

وعرض مسلسل "عيشها بفرحة" على قناة ON، ودارت أحداثه حول "يسر" الفتاة الشابة التي تشع طاقة وحيوية، ولكنها تتعرض للخيانة من الشخص الذي كانت تربطها به علاقة عاطفية، بالإضافة إلى تعرضها لحادث أليم يجعلها تجلس على كرسي متحرك باقي حياتها، مما يجعل نظرتها للحياة تختلف عما كانت في السابق.

حكاية "عيشها بفرحة" تأتي ضمن أحداث مسلسل "55 مشكلة حب"، والمأخوذ من كتاب يحمل نفس العنوان للدكتور مصطفى محمود، وشاركها في البطولة هاني عادل وحسن أبو الروس ورانيا منصور، وعدد من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين.