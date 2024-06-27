درة تتألق بأحدث إطلالة لها أمام البحر والجمهور يتفاعل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة التونسية درة، جمهورها بعض الصور الجديدة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت درة الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة متميزة وهي تقف أمام البحر، مرتدية فستان سواريه باللون الأبيض، مزين بالورود الحمراء.

وتفاعل رواد "انستجرام"، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "وحشتينا عايزين نشوفك في أعمال فنيه مش مجرد سيشن وبس"، "مذهلة يا فتاتي الجميلة"، "قلبي من جوه"، "القمر والعسولة.. اجمل التحيات من تركيا"، "حبيبتي قلبي بحبك".

يذكر أن درة شاركت في موسم دراما رمضان 2023، بـ مسلسل "الأجهر"، وغابت عن التواجد بموسم رمضان 2024.

"الأجهر" بطولة عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.

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