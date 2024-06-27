تصميم سوارَي الأميرة رجوة مميز للغاية.. وهذه تفاصيلها وسعرها الخيالي

ميرنا وليد - بيروت - ما زالت إطلالة الأميرة رجوة ضمن إطلالتها الرسمية بعد إعلانها حملها تتصدر الترند.



وقد ظهرت الأميرة رجوة وهي ترتدي سوارين، واحداً من الذهب الأصفر والثاني من الألماس، من دار Rainbow K للمجوهرات، وتصميم يحمل إسم: "BANGLE EYET PAVE".

وبحسب موقع البيع، يصل سعر السوار الأول إلى الـ 6700$، بينما يبلغ سعر الثاني حوالى الـ 12500$.

وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لزواجهما، أصدر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين أول صور رسمية لسموها، وتألقت الأميرة بفستان أحمر مطوي طويل، وظهرت ملامح الحمل المتقدمة عليها، اذ بدا بطنها منتفخاً بشكل واضح للغاية، أما ملامحها فلم تتغير كثيراً.

وكان الثنائي قد أعلن في عيد الفطر أنهما سيستقبلان طفلهما الأول في صيف 2024، الا أنهما لم يذكرا إن كان جنس الطفل الملكي المنتظر هو صبي أو بنت، وتركا الموضوع مفاجأة للمحبين، وللشعب الأردني الذي ينتظر ولادة هذا الطفل بفارغ الصبر.