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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت فيها إطلالتها الجميلة من شاطئ البحر.
وقد إرتدت فستان بحري من عدة ألوان قصير وواسع، وبأكمام طويلة، ونسقت معه حذاء باللون الأزرق القاتم، مع حقيبة يد كبيرة باللون البيج.
وقد كشفت معلومات خاصة لتلفزيون وان - One TV، أن قصة الحب التي جمعت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والفنان السوري ناصيف زيتون ستتكلل قريباً بالزواج. وأضاف المصدر أن الزواج- سيتم في الأسبوع الأول من شهر تمّوز/يوليو المقبل، بحضور المقربين جدا فقط من العروسين.
هذا وكان الثنائي قد تكتم لفترة طويلة جداً على علاقتهما، ولم يخرجا معاً في أي مناسبة رسمية حتى أن تصريحاتهما حول علاقتهما العاطفية كانت كلها غامضة، على الرغم من أن المقربين منهما، كانوا يعلمون بهذه العلاقة، التي بدأت قبل سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر دانييلا رحمة تطل بملابس البحر.. وهذا ما إختارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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