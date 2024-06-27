أبطال مسرحية "ملك والشاطر" يقرأون الفاتحة قبل دقائق من عرضها الأول.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت أولى ليالي العرض المسرحي "ملك والشاطر"، للنجمين أحمد عز ويسرا، أمس، الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر حتى 6 يوليو، بالمملكة العربية السعودية.

وشاركت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها كواليس أول عروض مسرحية ملك والشاطر، من خلال مقاطع فيديو عدة، رصدت خلالها توتر وترقب أبطال المسرحية، وقراءتهم "الفاتحة" قبل دقائق من دخولهم على الجمهور.

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أسعار تذاكر مسرحية "ملك والشاطر":

كانت قسمت الجهة المنتجة للعرض المسرحي أسعار التذاكر إلى فئات، تبدأ من 75 ريالًَا و150 ريالًا، 250 ريالًا، 350 ريالًا، 400 ريال، 450 ريالًا، 500 ريال، وهو ما يعادل ٦٣٥٨.٨٠ جنيه مصري.

قصة وأبطال مسرحية "ملك والشاطر":

مسرحية "ملك والشاطر"، إنتاج آلاء الغزالي، بطولة أحمد عز، يسرا، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب.

وتدور أحداثها حول الشاطر حسن الذي يبذل مساعي كبرى في سبيل الحصول على السعسع الأسود، وهو المهر الذي اشترطته الملكة "ست الكل" للزواج من شقيقتها، وتتوالى الأحداث.

"ملك والشاطر" تعيد التعاون بين أحمد عز ويسرا من جديد:

يشار إلى أن مسرحية "ملك والشاطر" تعيد التعاون بين أحمد عز ويسرا، بعد مسلسل "ملك روحي"، الذي تم عرضه عام ٢٠٠٣.