تعاون جديد يجمع كريم عبدالعزيز وأحمد عز في السينما (ما القصة)

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان كريم عبد العزيز، تفاصيل فيلمه الجديد والذي يتعاون فيه مع النجم أحمد عز، لافتًا إلى أن العمل برعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وأكد كريم عبد العزيز، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب على هامش المؤتمر الصحفي لـ النزال بين جوشوا ودوبوا، أن العمل ليس فيلم ولاد رزق 4، والذي طلب المستشار تركي آل الشيخ تقديمه في عام 2025.

وعن ظهوره كضيف شرف فى فيلم ولاد رزق 3، قال : " إنه استجاب على الفور لمكالمة المستشار تركي آل الشيخ وطارق العريان وأحمد عز، معلقا: أحمد عز أخويا وصاحبي.

آخر تعاون بين كريم عبد العزيز وأحمد عز فى السينما

وتعاون النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، مؤخرصا في فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في عيد الأضحى 2022، وحققن نجاحا ضخمًا، وتخطت إيراداته حاجز 120 مليون جنيه.

ويرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.