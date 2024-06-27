شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي لـ الخليج 365: ثورة 30 يونيو مجيدة وتعتبر انتفاضة شعب والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة الكبيرة نادية الجندي لـ الخليج 365، بالتزامن مع قرب الاحتفال بـ ثورة 30 يونيو، إنها نزلت للشارع وقت 30 يونيو لإنقاذ مصر من الظلام والمؤامرات التي كانت تحاك ضدها.

وأشارت نادية الجندي أن الخوف على مصر ومستقبلها كان سبب في نزول المواطنين للشارع والوقف مع الجيش، والحمد لله المواطنين الشرفاء استطاعوا انقاذ مصر بفضل الله سبحانه وتعالى.

وأضافت نادية الجندي أن المواطن شعر بالخطر والحمد لله الشعب المصري واعي وانتفض على قلب رجل واحد والسر في عزيمة الشعب المصري الذي يعي جيدا المؤامرات المستمرة ضد مصر والحمد لله مصر منصورة بإذن الله ولا يستطيع أحد النيل منها طول ما شعبها وجيشها وأجهزتها المختلفة على قلب رجل واحد.