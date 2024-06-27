شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بـ 4 أفلام مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه النجم أحمد عز خلال الفترة الماضية بعد تصدر فيلمه الأخير ولاد رزق 3- القاضية قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، بعد تخطيه 175 مليون جنيه خلال أسبوعين فقط من طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة، وهذه لم تكن المرة الأولى التي يتربع فيها عز على عرش تلك القائمة، إذ تحتل أعماله وحدها 4 مراكز ضمن أعلى أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

كيرة والجن

يحتل فيلم كيرة والجن الذي يشارك أحمد عز في بطولته بجوار النجم كريم عبد العزيز المرتبة الثالثة في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في السينما المصرية، بعد حصده ما يقرب من 120 مليون جنيه عند طرحه في السينمات المختلفة في يونيو 2022، وهو العمل الذي يرصد واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 وحتى عام 1924.

فيلم كيرة والجن من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، احمد مالك، علي قاسم ، رزان جمال، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

ولاد رزق 2

بينما جاء في المركز الخامس من القائمة فيلم ولاد رزق الجزء الثاني، بطولة النجم أحمد عز، بعد أن حصد إيرادات بلغت ما يقرب من 110 ملايين جنيه عند عرضه عام 2019.

"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

الممر

أما فيلم الممر الذي عرض عام 2019، فاحتل المركز الثاني في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في السينما المصرية، بعد أن حصد ما يقرب من 75 مليون جنيه وقت عرضه في السينمات المختلفة، وهو العمل الذي يتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.

شارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.