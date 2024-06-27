شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد قاسية تكشف تفاصيل مرض سيلين ديون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أظهر مقطع فيديو قاسي للغاية النجمة العالمية سيلين ديون وهي تصارع متلازمة الشخص المتيبس، وهو مرض نادر أصيبت به منذ عام ونصف.

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل الفيديو المنتشر هو مقطع من فيلم وثائقي " أنا سيلين ديوI Am: Celine Dion" للمخرجة إيرين تايلور، يتطرق إلى مسيرة المغنية الكندية سيلين ديون وصعودها سلم الشهرة، كما يركز بشكل أساسي على تأثيرات المرض النادر وغير القابل للشفاء، على حياتها.



سيلين ديون

وظهرت ديون (56 عاما) قبل نهاية الفيلم الذي الذي عرض مؤخرا، وهي تعاني من نوبة مرضية أثرت على حركتها وأصابت جسدها بالشلل، وذلك أثناء فحص أجرته مع طبيبها، بعد تسجيلها أغنية جديدة لأول مرة منذ عامين.



واشتكت ديون في البداية من ألم في إحدى قدميها، قبل أن تستلقي على بطنها لتظهر وهي تعاني من النوبة وغير قادرة على تحريك جسدها بالكامل،ولم تستطع تجاوز ذلك إلى بعد أن حقن الطبيب الدواء عبر أنفها.

وقد أثار المشهد القاسي تعاطف عدد كبير من جمهور سيلين ديو الذين عبروا عن قساوة الأمر وحزنهم ومن جهة أخرى عن إعجابهم بجرأتها وقدرتها على مشاركت تلك المشاهد مع العالم.

وكانت قد ظهرت الفنانة العالمية سيلين ديون، بشكل نادر خلال حضورها لحفل موسيقى في لاس فيجاس، وحظيت بدعم كبير من أبنائها الثلاث، خلال الحفل، وهو الظهور الأول لها بعد أن أظهرت لقطات فيديو معاناتها والتأثير المدمر لمتلازمة الشخص المتصلب.

تم تكريم سيلين ديون، والبالغة من العمر 56 عامًا من قبل عازف التشيلو الكرواتي الشهير، هاوزر خلال حفله الموسيقى في لاس فيجاس، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.