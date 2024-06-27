بلقيس.. قصة مطربة استقبلها الجمهور المغربي بالزفة ويهاجمها الجمهور السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - بلقيس فتحي.. تصدر اسمها تريند موقع "اكس" تويتر سابقًا، خلال الساعات الماضية، بين استقبال إدارة مهرجان موازين لها بالزفة المغربية وهجوم الجمهور السعودي عليها وأطلق حملة بعنوان "تبليك بلقيس".

مهرجان موازين يستقبل بلقيس بالزفة المغربية

وكانت استقبلت إدارة مهرجان موازين الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي بالزفة المغربية، وحملوها على الأعناق فيما يسمونه "العمارية" مع إيقاع "الدقايقية" المغربية.

وتفاعلت بلقيس مع إيقاع "الدقايقية"، ورقصت وهي محمولة على الأعناق، معربة عن سعادتها بهذا الاستقبال الحار، ولكن لم تجري الأمور مثلما تشتهي، وهاجم الجمهور السعودي الفنانة اليمنية بعد تصريحاتها المثيرة للجدل عن عدم مشاركتها بموسم الرياض هذا العام.

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سبب هجوم الجمهور السعودي لـ بلقيس فتحي

وأثارت المطربة بلقيس، الجدل بعد تصريحاتها عن موسم الرياض، قائلة : "أي شخص لديه سؤال حول موسم السعودية فليوجه السؤال للمسؤولين عن هذا الموسم، علما أن أكبر عدد من الذي يتابعونني في تطبيقات التواصل الاجتماعي وأكثر عدد استماع في جميع منصات الموسيقى يأتي من السعودية".

وتابعت : أرحب وبشدة بالمشاركة فى موسم الرياض ومشاركتي فى حفل الموسيقار طلال المداح حظت على أهتمام الجمهور، وكانت أغنية تركت علامة".

وأضافت: "لا أعلم اذا كان هناك محاربة ام لا، وأرحب وبشدة وجمهور السعودية هو الاكبر فى الحاضرين لحفلاتي فى أي مكان".

من هي بلقيس فتحي؟

بدأت بقليس، تحب الغناء منذ طفولتها، فكانت تعزف على الآلات الموسيقية منذ أن كانت بمرحلة عمرية صغيرة.

اكتشف موهبتها والداها اللذان قاما بتشجيعها على ممارسة العمل الغنائي، خصوصا والدها الذي شجعها منذ هذا العمر.

كانت أول خطوة لها وهي لا تتجاوز سن السادسة عشرة، عندما شاركت بعمل لإذاعة أبوظبي، ومن هنا انطلقت بالمجال الفني.

في عام 2004 شاركت مع والدها بإنجاز عدد من الأغاني المنفردة منها : "والله ما طلبوا ببابك، يا مسلمين شاموت أنا وشاهلك".

لم تواصل بالغناء بعد ذلك بسبب انشغالها بالدراسة.

وبعد تخرجها من إحدى التخصصات العلمية عادت مجددًا بطرحها أغنية منفردة أخرى بعنوان "مسألة سهلة"، الذي قامت بتصويرها كفيديو كليب.

إلا إن نجاحها ظهر بعدما انضمت إلى قائمة فناني شركة روتانا، الذي طرحت خلالها العديد من الأغاني والألبومات الغنائية، أغلبها حققت نجاحًا ومتابعة كبيرة وحققت شهرة في الوطن العربي.

حصلت على لقب أفضل مغنية في الشرق الأوسط عام 2015.