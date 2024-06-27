مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان الكبير أحمد بدير خلال دورته الـ17

ياسر رشاد - القاهرة - يكرم مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة الفنان الكبير أحمد بدير؛ وذلك تقديرًا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.



الفنان أحمد بدير من مواليد حي حدائق القبة، وكانت بداياته المسرحية الاحترافية في مسرحية (مبروك) أمام العملاق محمود المليجي وبعدها شارك نور الشريف مسرحية ( بكالوريوس في حكم الشعوب)، وهو يمتلك مسيرة حافلة، فقد أثري الفن المصري والعربي بالعديد من المسرحيات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية، والتي تزيد في مجملها عن 220 عملا متنوعا، منها ما يزيد على 50 عملا مسرحيا ما بين مسرح القطاع الخاص ومسرح الدولة، ومن أشهر أعماله : ريا وسكينة، ع الرصيف، رأس المملوك جابر، الصعايدة وصلوا، خربشة، عيلة عشر نجوم، جوز ولوز، كرنب زبادي، أزعرينا، شئ في صبري، شقع بقع، أنا متقائل .. تصور، غيبوبة، فرصة سعيدة.

وقدم عبر الشاشة الصغيرة والكبيرة العديد من الأعمال منها مسلسلات مثل : الغربة ، أحلام الفتي الطائر، على باب زويلة، أبواب المدينة، غوايش، البشاير ، مطلوب عروسة ، ألف ليلة وليلة، نظرية الجوافة، زيزينيا، الزيني بركات، سوق الخضار ، وفي السينما قدم أعمال كثيرة منها : إسكندرية ليه، والكرنك، شفيقة ومتولي، عودة الابن الضال، الأوباش، الحدق يفهم، بنات حارتنا ، بطل من ورق، المهاجر، حين ميسرة ، وكانت أحدث أعماله مسلسل جودر وفيلم أهل الكهف.

نال أحمد بدير العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية، ومنها جائزة من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وجائزة من مهرجان جمعية الفيلم، وكذلك تكريم من مهرجان المركز الكاثوليكي، وجائزة من مهرجان القاهرة التاسع للإذاعة والتلفزيون.

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية ودعم من وزارة الثقافة ، والدورة المقبلة من عمر المهرجان ستحمل اسم الفنانة " سميحة أيوب "، وتتكون اللجنة لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي و عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج اسلام امام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وينطلق المهرجان خلال الفترة من يوم 15 يوليو المقبل، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام.