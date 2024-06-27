الزميلة سمية عبدالمنعم تفوز بمنحة التفرغ من وزارة الثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - فازت الكاتبة الصحفية، الزميلة سمية عبدالمنعم، بمنحة التفرغ التي تقدم للمبدعين المتميزين الذين ترقى أعمالهم الإبداعية للمستوى المطلوب لعام 2024/ 2025، والتى تنظمها الإدارة العامة لمنح التفرغ التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بعدما اعتمدتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وحصلت سمية على المنحة عن مشروع روايتها "جمهورية إمبابة"، والتي تدور في إطار اجتماعي سياسي، في حقبة التسعينيات، وما شهدتها من أحداث وتداعيات على المجتمع المصري آنذاك.

يذكر أن لسمية عبدالمنعم ستة إصدارات أخرى، ثلاث مجموعات قصصية، هي "جنون الحب، رغبة، سرير فارغ"، وديوانان في شعر العامية، هما "شبابيك، حنين"، وكتاب نقدي.

وسمية عبدالمنعم إلى جانب عملها الصحفي، فهي عضو اتحاد الكتاب، وعضو نادي القصة.