"الجودة النفسية والمهنية" في ورشة تدريبية بهيئة قصور الثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، الأربعاء، فعاليات الورشة التدريبية التثقيفية "الجودة النفسية والمهنية"، لتنمية مهارات العاملين بالهيئة والأقاليم والفروع الثقافية التابعة، في سياق خطط وبرامج وزارة الثقافة.

د. منال علام

تقديم الدعم والإرشاد النفسي والمعنوي للعاملين

عقدت الورشة بإشراف الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، بمقر الإدارة بمصر الجديدة، واستهلت "علام" الورشة موضحة أنها تهدف إلى تقديم الدعم والإرشاد النفسي والمعنوي للعاملين، باعتبار أن بيئة العمل تعد جزءا أساسيا في حياة الفرد، الأمر الذي يسهم في إعداد موظف متعاون مع زملائه، وقادر على التركيز والإبداع ومواجهة المشكلات والتحديات التي تواجهه.

وفي حديثها أوضحت د. نهى سويلم - مدرب التنمية البشرية واستشاري التدريب المؤسسي الدولي، أن التعامل مع الموظفين من قِبل المدراء والمسئولين يسهم بدوره في فتح مجال للثقة على جميع المستويات وبالتالي الحفاظ على الكوادر الموهوبة بالمكان، وزيادة الفعالية والإنتاجية.

د. نهى سويلم

وأوضحت "سويلم" أن تحمل الضغوطات والعمل لساعاتٍ طويلة يختلف من شخص لآخر، والاستمرار في ذلك يولد الشعور بالتوتر، علاوة على الإرهاق الجسدي والذهني، ولتخطي هذا الأمر يجب مراعاة الموظف، وتعزيز صحته النفسية، بتخفيف العبء عنه وتحفيزه.

"30 يونيو ثورة شعب" ضمن لقاءات قصور الثقافة ببورسعيد

من ناحية أخرى، نظم فرع ثقافة بورسعيد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بذكرى ثورة 30 يونيو، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

وأقامت مكتبة طفل حديقة الأمل محاضرة بعنوان "30 يونيو ثورة شعب" تناول خلالها الإعلامي حسام عفيفي، مفهوم الانتماء للوطن، وأسباب قيام الثورة وكذلك أبرز نتائجها، مشيرا إلى أنها ستظل بمثابة حدث فارق في تاريخ مصر، ومصدر للتطور والانجاز، جاء ذلك بحضور عدد من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أعدت مكتبة 6 أكتوبر العامة لقاء بعنوان "ثورة يونيو.. ملحمة خالدة" لأطفال مؤسسة رمسيس الإيوائية للبنين، تحدث خلاله الأديب محمد خضير تفصيليا عن ذكرى الثورة وما مر بعدها من أحداث، وحتى أول عملية انتخابات رئاسية.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، قدم فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د.چيهان المالكي عددا من الفعاليات للأطفال ذوي الهمم تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، منها ورشة نفذها بيت ثقافة بورفؤاد بجمعية حق أولادنا، تضمنت تصميم لوحات فنية تعبر عن روح الانتماء، بجانب مسابقة ثقافية وتوزيع جوائز عينية على الفائزين بمكتبة السلام البحري.