للمرة الثانية في إهمج.. جورج وسوف يحيى حفلًا غنائيًا في لبنان بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المطرب جورج وسوف، عن موعد أحدث حفلاته الغنائية الجديدة في لبنان، في إهمج ضمن فعاليات المهرجان السياحي الحادي العاشر.

ونشر "وسوف" البوستر التشويقي الخاص بحفله الغنائي المرتقب، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: للسنة الثانية نلتقي في إهمج يوم الجمعة 9 أغسطس المقبل".

كما يستعد جورج وسوف لإحياء حفل غنائي كبير في لبنان بمشاركة المطرب آدم، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 13 يوليو المقبل.

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