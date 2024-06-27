"كل الحاجات" أحدثها.. أزمات تواجه شيرين عبدالوهاب بسبب تسريب الأغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الشاعر طارق عبد الستار، عن اتخاذه إجراءات قانونية، بعد تسريب أغنية "كل الحاجات"، بصوت المطربة شيرين عبدالوهاب، بعد تسريبها بصوتها عبر موقع يوتيوب.

الشاعر طارق عبدالستار في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "(كل الحاجات) من كلماتي، وألحان وتوزيع خالد عز، وصدمت بتسريب الأغنية بصوت المطربة شيرين عبدالوهاب".

وتابع: "ما حدث تعدي صارخ على حقوقي كمؤلف، إذ لم أمنح أصلا المطربة التصريح لتقديمها، بالإضافة لكون مسألة التسريب المريبة بهذا الشكل، لها أضرار كبيرة مادية وأدبية، ولهذا بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية".

الشاعر طارق عبد الستار، أوضح: "الأغنية قمت بكتابتها ووضع الفنان خالد عز، اللحن و التوزيع منذ أكثر منذ عام 2016، ولن أترك حقوقي التي تم إهدارها ".

المطربة شيرين عبدالوهاب، دخلت في أزمات عديدة وصلت إلى ساحات القضاء، بسبب تسريب الأغاني، وأحدثها "كل الحاجات"، وهو ما نرصده بالتقرير التالي:

الدهب

في مايو الماضي أعلن الخبير القانوني ياسر قنطوش "محامي المطربة شيرين عبدالوهاب"، التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام حمل رقم 781640، ضد شركة روتانا بالتعدي على حقوقها الفنية، ونشر وبث وطرح أغنية "الذهب" والتربح منها دون أي حق.

ومن جانبها، قامت شركة روتانا للصوتيات، بتحرير بلاغ ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب بقسم شرطة الشيخ زايد ثان، تتهمها فيه بالادعاء بسرقة أغنية، والتشهير بالشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشركة، أن الأغنية المشار لها (الدهب)، طرحت في فبراير الماضي، بموافقة المطربة بل روجت لها بنفسها، وتم الإعلان عنها قبلها بفترة، هل بعد ما يقرب من 3 شهور، تذكرتها فجأة بعد البيان الذي أوضحت فيه الشركة، عدم صحة الادعاءات بتسليم أغاني غيرها".

القماص

في سبتمبر 2023، أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش، تقدمه اليوم الأربعاء ببلاغ رسمي، بالنيابة عن موكلته الفنانة شيرين عبدالوهاب، ضد المنتج محمد الشاعر، بدعوى مسؤوليته عن تسريب أغانيها "وبحلفلك" و "القماص"، والاستيلاء على صفحاتها في مواقع التواصل.

ملكش مكان

في عام 2021 شهد موقع تويتر تسريب أغنية جديدة للفنانة بعنوان "ملكش مكان"، ووصفها رواد مواقع التواصل إنها أغنية الطلاق.