قبل حفله في أمريكا.. حمو بيكا يثير الجدل برسالة غامضة: "قليل الأصل لا يؤتمن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه إحياء حفل بـ الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة.

وكتب "بيكا" عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "الفلوس مبتنضفش المعفن ولا بتشبع الجعان ولا بتعلي الواطي ولا بتخليك راجل!، اللي عمل الفلوس بيصرفها علشان يقدر يجيب غيرها، لكن اللي عملته الفلوس بيخاف يصرفها علشان ميسواش من غيرها".

وأضاف: "الأصول يا سادة ملهاش علاقة بغني أو فقر ولا بعلم ولا بجهل، قلة الأصل لها علاقة بالبيئة والبيت اللي خرجت منه، اللي يتكلم بلغة الفلوس ابعد عنه رصيده سـراب ووهم!؟، الأصول محدش بيتعلمها يا تكون متربي عليها يا هتعيش طول عمرك تسمع عنها، في ناس ميؤوس منها إنهم يفهموا الأصول والاحترام فعز نفسك عنهم!، ابن الأصول يا ابني يؤتمن حتى في عداوته وقليل الأصل لا يؤتمن حتى في صداقته".

ومن المقرر أن يحيي حمو بيكا، حفلًا غنائيًا لأول مرة في أمريكا بعنوان "ليالي العجائب" الفترة المقبلة.

وشارك حمو بيكا ضمن أحداث فيلم "عصابة الماكس" الذي عرض في السينمات، ضمن أفلام موسم الصيف، بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبوالسعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان.