تامر عاشور عن أغانيه: "بحب النكد زي عينيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تحدث الفنان تامر عاشور عن حبه لـ نوعية الأغاني الدرامية، موضحًا أن الدراما ليست حزينة وإنما هي تعبر عن شعور داخل الشخص، وذلك خلال تصريحاته عقب حفله الأخير بـ دبي.

وقال عاشور: "أنا أحب النكد زي عنيا، ده الخط بتاعي وأنا مهتم بيه وبقدر أطلع منه أغاني كتير تعجب الناس، وأن احنا نبقى بنفرغ عن نفسنا زي ما بيقولوا بالدراما، الدراما مبتحزنش الدراما بتفرغ اللي جواك، وتحس إن أنا بقولك اللي أنت عايز تقوله، ده احساس أولًا جديد ثانيًا معتقدش إن حد كتير بيعمله".

يذكر أن تامر عاشور أعلن عن موعد جولة غنائية، من المقرر أن يقوم بها في أمريكا الشمالية، وتشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

اقرأ ايضًا:

"كل الحاجات" أحدثها.. أزمات تواجه شيرين عبدالوهاب بسبب تسريب الأغاني

قبل حفله في أمريكا.. حمو بيكا يثير الجدل برسالة غامضة: "قليل الأصل لا يؤتمن"