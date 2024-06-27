بـ رسالة غامضة.. أيتن عامر تثير الجدل والجمهور: "تقصدي مين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تواصل الفنانة أيتن عامر إثارة جدل بين متابعيها ومتابعي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "X"، برسائل غامضة.

وكتبت أيتن: "رسالة إلى إحداهن، لو كانوا بالألوان لونك كان يبقى اللون الأصفر".

ورد أحد متابعيها قائلًا: "أخيرًا عرفت هي مين، وكتب ثالث: "هو أنتي تختفي تختفي وترجعي تلقحي"، و"تقصدي مين"

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة أيتن عامر كان في السعودية أثناء حضورها العرض الخاص للجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق - القاضية" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

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