بـ رسالة غامضة.. أيتن عامر تثير الجدل والجمهور: "تقصدي مين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:
تواصل الفنانة أيتن عامر إثارة جدل بين متابعيها ومتابعي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "X"، برسائل غامضة.
وكتبت أيتن: "رسالة إلى إحداهن، لو كانوا بالألوان لونك كان يبقى اللون الأصفر".
ورد أحد متابعيها قائلًا: "أخيرًا عرفت هي مين، وكتب ثالث: "هو أنتي تختفي تختفي وترجعي تلقحي"، و"تقصدي مين"
جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة أيتن عامر كان في السعودية أثناء حضورها العرض الخاص للجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق - القاضية" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.
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