وفاة الفنان العالمي بيل كوبس عن عمر يناهز 90 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية الممثل الأمريكي بيل كوبس، عن عمر يناهز 90 عاما.

وأكد شقيقه توماس خبر الوفاة، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "في يوم الثلاثاء 25 يونيو، توفي بيل بسلام في منزله في كاليفورنيا، وكعائلة نشعر بالارتياح عندما نعلم أن بيل قد وجد السلام والراحة الأبدية".

بيل كوبس مواليد 16 يونيو 1934 في كليفلاند، هو ممثل أمريكي بدأ مسيرته الفنية سنة 1974، واشتهر بيل كوبس بدوره في المسلسل التلفزيوني "كوسبي شو" في الثمانينيات، وفاز من قبل بجائزة إيمي، إلي جانب عدد كبير من الأعمال الدرامية من بينها، The Slap Maxwell Story ،I’ll Fly Away، Drew Carey ،Enterprise.

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