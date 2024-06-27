تكريم أحمد بدير بالدورة 17 للمهرجان القومي للمسرح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت إدارة مهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، عن تكريم الفنان القدير أحمد بدير، بالدورة السابعة عشرة، التي تحمل اسم الفنانة سميحة أيوب، والمقرر أن تنطلق يوم 15 يوليو المقبل.

ويكرم المهرجان الفنان الكبير أحمد بدير؛ تقديرًا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.

يمتلك الفنان أحمد بدير مسيرة حافلة، إذ أثرى الفن المصري والعربي بالعديد من المسرحيات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية، والتي تزيد في مجملها عن 220 عملا متنوعا، منها ما يزيد على 50 عملا مسرحيا ما بين مسرح القطاع الخاص ومسرح الدولة.

ومن أشهر أعمال الفنان أحمد بدير، في عالم المسرح: "بكالوريوس في حكم الشعوب، ريا وسكينة، رأس المملوك جابر، الصعايدة وصلوا، ع الرصيف، عيلة عشر نجوم، جوز ولوز، تكسب يا خيشة، كرنب زبادي، أنا متفائل، تصور ، غيبوبة، فرصة سعيدة.

وقدم الفنان القدير عبر الشاشة الصغيرة مسلسلات: "الغربة ، أحلام الفتى الطائر ، البشاير، زيزينيا، الزيني بركات، سوق الخضار "

وشارك في بطولة أفلام، منها: "إسكندرية ليه، والكرنك، وشفيقة ومتولي، والإرهاب ، وبطل من ورق، وحين ميسرة ، وكانت أحدث أعماله مسلسل جودر وفيلم أهل الكهف.

كما نال أحمد بدير العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية، ومنها جائزة من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وجائزة من مهرجان جمعية الفيلم، وكذلك جائزة من مهرجان القاهرة التاسع للإذاعة والتلفزيون عن أحسن ممثل في مسلسل "لم يكن أبدًا لها ” .

جدير بالذكر أن الدورة المقبلة من عمر المهرجان القومي للمسرح المصري تحمل اسم الفنانة سميحة أيوب وتنطلق خلال الفترة من يوم 15 يوليو المقبل، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام .