شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان أحمد بدير خلال دورته الـ 17 والان مع تفاصيل الخبر

يكرم مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة الفنان الكبير أحمد بدير؛ وذلك تقديرًا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.

الفنان أحمد بدير من مواليد حي حدائق القبة، وكانت بداياته المسرحية الاحترافية في مسرحية ( مبروك ) أمام العملاق محمود المليجي وبعدها شارك نور الشريف مسرحية ( بكالوريوس في حكم الشعوب )، وهو يمتلك مسيرة حافلة، فقد أثري الفن المصري والعربي بالعديد من المسرحيات و الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية، والتي تزيد في مجملها عن 220 عملا متنوعا، منها ما يزيد علي 50 عملا مسرحيا ما بين مسرح القطاع الخاص ومسرح الدولة، ومن أشهر أعماله : ريا وسكينة، ع الرصيف، رأس المملوك جابر ، الصعايدة وصلوا ، خربشة ، عيلة عشر نجوم، جوز ولوز، كرنب زبادي، أزعرينا، شئ في صبري، شقع بقع، أنا متقائل .. تصور ، غيبوبة ، فرصة سعيدة.

وقدم عبر الشاشة الصغيرة والكبيرة العديد من الأعمال منها مسلسلات مثل: الغربة ، أحلام الفتي الطائر ، علي باب زويلة، أبواب المدينة، غوايش، البشاير ، مطلوب عروسة ، ألف ليلة وليلة، نظرية الجوافة، زيزينيا، الزيني بركات، سوق الخضار ، وفي السينما قدم : إسكندرية ليه، والكرنك، وشفيقة ومتولي، عودة الابن الضال، الأوباش، الحدق يفهم، بنات حارتنا، والإرهاب ، وبطل من ورق، المهاجر، وحين ميسرة ، وكانت أحدث أعماله مسلسل جودر وفيلم أهل الكهف.

نال أحمد بدير العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية، ومنها جائزة من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وجائزة من مهرجان جمعية الفيلم ، وكذلك جائزة من مهرجان القاهرة التاسع للإذاعة والتلفزيون عن أحسن ممثل في مسلسل" لم يكن أبدًا لها " .

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية ودعم من وزارة الثقافة ، والدورة المقبلة من عمر المهرجان ستحمل اسم الفنانة " سميحة أيوب "، وتتكون اللجنة للمهرجان من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ) وأعضاء اللجنة هم : الناقدتان علا الشافعي و عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج اسلام امام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وينطلق المهرجان خلال الفترة من يوم 15 يوليو المقبل، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام .



احمد بدير



