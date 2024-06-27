فن ومشاهير

هيدي كرم تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة هيدي كرم، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت هيدي، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية جذابة ارتدت فيها فستان طويل باللون الوردي.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "يا جمالو، الغزال الرايق، ماشاء الله ربنا يحفظك، جميلة أوي، دايمًا متألقة".

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيدي كرم هو مشاركتها بـ أحداث مسلسل "الاختيار 3"، الذي عُرض بموسم دراما رمضان 2022.

هيدي-كرم.هيدي-كرم

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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