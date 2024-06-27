بالفيديو.. لحظة وصول رامي عياش المغرب استعدادًا لإحياء حفل مهرجان موازين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

وصل الفنان اللبناني رامي عياش، إلى المغرب لإحياء حفله الغنائي بـ مهرجان موازين في دورته الـ 19، وذلك المقرر إقامتها يوم الجمعة 28 يونيو الجاري.

واستقبل عياش، عددا من الجمهور بـ الرقص والطبول، وقدموا له الورود ترحيبًا به، ونشر برنامج "Et بالعربي" مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام" يوثق لحظة وصوله.

يذكر أن الفنان رامي عياش قدم أغنية "Sway" بالنسخة العربية، بعد أن أعاد صياغتها بأسلوبه الموسيقي الذي يتناسب مع الموسيقى العربية، وطرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية، وقام بصياغة الكلمات وإعداد اللحن، وأشرف على التوزيع الموسيقي ألكسندر ميساكيان.

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