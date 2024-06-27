محسن محيي الدين يكشف أسباب ابتعاده عن التمثيل في برنامج "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يحل النجم محسن محيي الدين، ضيفا في حلقة الإثنين المقبل من برنامج "واحد من الناس"، على شاشة الحياة، مع الإعلامي د. عمرو الليثي

ويكشف الفنان الكبير محسن محيي الدين خلال الحلقة سر اللقب الذي أطلق عليه وهو "الفتى الذهبي" .

كما يتحدث عن أسباب ابتعاده عن الفن سنوات طويلة ثم العودة بعد غياب، وهل وفاة الفنانة هالة فؤاد كانت كلمة السر فى اعتزال الفنان محسن محيي الدين؟.

ويكشف محسن محيي الدين كواليس علاقته بالمخرج العالمي يوسف شاهين، ويتحدث خلال الحلقة عن قرار توقف عن التعاون معه وأفضل الأعمال التي قدمها معه.

ويتحدث عن تجربته مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وعن حياته الخاصة وقصة حبه لنسرين والتي أثمرت عن زواج ناجح.