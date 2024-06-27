رسميًا.. انضمام أسماء جلال في مسرحية "ميمو" بدلا من هنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة أسماء جلال، عن انضمامها لـ مسرحية "ميمو" بطولة الفنان أحمد حلمي، والتي تم عرضها في عيد الأضحى 2024، ضمن موسم الرياض الترفيهي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت أسماء، البوستر الخاص بها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت في البوستر منفردة.

وتحل الفنانة أسماء جلال محل الفنانة هنا الزاهد بسبب انشغال الأخيرة في أكثر من عمل.

يذكر أن، مسرحية "ميمو" بطولة النجوم أحمد حلمي، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، ومن تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

اقرأ أيضًا:

هيدي كرم تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها

وفاة الفنان العالمي بيل كوبس عن عمر يناهز 90 عاما