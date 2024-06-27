بالفيديو.. لحظة اقتحام معجبة المسرح في حفل راغب علامة بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل النجم راغب علامة لحظة اقتحام معجبة المسرح أمس الأربعاء بتونس.

وظهرت إحدى المعجبات بالفيديو، وهي تحاول معانقة راغب وبدأت بالرقص معه على المسرح.

ويستعد الفنان راغب علامة لطرح أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "شو عامل فيي"، ومن المقرر طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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