هل عادت شيرين إلى المصحّة النفسية؟.. حسام حبيب يجيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن عودة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى المصحة النفسية، وهو ما دفع طليقها الفنان حسام حبيب للكشف عن حقيقة تلك الأخبار.

وقال حسام في تصريحات إعلامية: “كل هذا الكلام لا أساس له من الصحة، شيرين بخير و”زيّ الفل”، هي فقط تمر بحالة نفسية سيئة بسبب ما فعله شقيقها بها”. وأضاف: “أنا طبعاً أشكرها أنها وضّحت للناس أن كلامي صحيح، وأيضاً سعيد جداً أنها خرجت وتكلّمت، ليس لأنها تكلمت عني، لكن لأنها خرجت وتحررت، لأني أعرف كمية الضغط النفسي عليها، الله يكون في عونها”.

وكانت شيرين قد أصدرت بياناً صحافياً نشره محاميها، خرجت فيه عن صمتها بعد أزمة التسجيلات الصوتية المسرّبة لطليقها حسام حبيب، واعتذرت لجمهورها بشأن التحدث عن مشاكلها.

وكشفت شيرين تفاصيل الأزمة وحقيقة ما قيل في التسجيلات، مؤكدةً أن ما قاله حسام حبيب صحيح، حيث إن شقيقها استغل توكيلاً قديماً كانت قد أعطته إيّاه بحكم الأخوّة بينهما، وتعاقد مع محمد الشاعر بدون علمها والذي استولى على حسابات السوشيال ميديا الخاصة بها، قائلةً: “بأكّد أن كلام حسام مظبوط وفعلًا أخويا باعني ومحمد الشاعر مستولي على السوشيال ميديا بتاعتي بتوكيل كنت عملته لمحمد عبد الوهاب قديم، وكل الكلام مظبوط”.

وأضافت شيرين عبد الوهاب مُقدّمةً الاعتذار لجمهورها: “أنا مش بحب أتكلم عن مشاكلي الشخصية دلوقتي علشان ما أشغلش حد ومحدش يقول مش ورانا غير شيرين ومشاكلها، وآسفة إني بشغلكم بأخبار لكني اضطريت لأني صحيت لقيت السوشيال ميديا مقلوبة ومش عاوزة أضايقكم بأي أخبار عني سواء حلوة أو وحشة، لأني عارفة أن كل واحد عنده هموم ومشاكل وصدّقوني مش قصدي بدليل إني كنت ساكتة ومش بتكلم في أي تصريحات، لكن أنتم أهلي وأثبتوا ليا كده وبتردّوا غيبتي وبتقفوا ليا غير كده ما تصدقوش أي إشاعات أو أكاذيب”.