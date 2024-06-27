تفاصيل حفل محمد فؤاد في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان محمد فؤاد حفلا غنائيًا يوم 25 يوليو المقبل في لبنان تحت عنوان ديسكو 90، ومقرر أن يقدم باقة مميزة من أغانيه القديمة والحديثة، أبرزها: "كامننا، كداب، بين إيديك، ابن بلد، سلام".

معلومات عن المطرب محمد فؤاد:

أحب المطرب محمد فؤاد الغناء في مرحلة مبكرة من حياته، فقد كان مشهورًا بين جميع أصدقائه بحبه للغناء لمطربين مصريين وأجانب أيضًا، مثل (عبدالحليم حافظ، عبدالغني السيد، وديميس روسيس).



كانت بداية المطرب محمد فؤاد الاحترافية مبكرًا من خلال الفنان الكبير عزت أبو عوف، بالصدفة البحتة، وذلك خلال وجوده لمشاهدة فرقة (الفور إم) بقيادته، وذلك بنادي (الشمس) الرياضي عام 1982 فبعد انتهاء حفل “الفور إم” كان المطرب محمد فؤاد، وأحد الأصدقاء يهمون بمغادرة النادي، وإذا بسيارة الفنان عزت أبو عوف، تتوقف لتسألهم عن بوابة الخروج من النادي، فما كان من شقيق المطرب محمد فؤاد وصديقه إلا أن قالا لعزت أبو عوف وفي الوقت نفسه بسرعة أن "محمد صوته حلو أوي يا دكتور، ياريت تسمعه"، وأعطاه الفنان (عزت) رقمه وبالفعل.

انضم (محمد فؤاد) لفرقة الـ(فور إم) وقدموا معًا أغاني مثل (سلطان زماني – متغربين) قبل أن ينفصل عنهم عام 1983، ويقدم أول ألبوماته المنفصلة (في السكة)، الذي نجح لحداثة لونه الغنائي على الآذان المصرية.

بعدها وخلال مشوار غنائي طويل قدم عددًا من الألبومات الناجحة للغاية، مثل (مشينا، حيران، الحب الحقيقي) وغيرها خلال مشوار غنائي متنوع.

في مجال السينما بدأ (محمد فؤاد) بدور في فيلم (القلب وما يعشق) عام 1991 بعد ثماني سنوات تقريبًا من إطلاق ألبومه الأول، عام 1993 و1994 قدم مع المخرج (خيري بشارة) فيلمين متتاليين هما (أمريكا شيكا بيكا) و(إشارة مرور)، وعام 1995 قدم مع المخرج الكبير (محمد خان) فيلم (يوم حار جدًا).

ولكن عام 1997 كان عامًا فارقًا في مسيرته بفيلم (إسماعيلية رايح جاي) عن فكرته، والذي يستوحي تفاصيل عدة من حياته هو شخصيًا، مثل وفاة شقيقه الأكبر، وتعرفه على الفنان عزت أبوعوف، وقصة صعوده.

بعدها قدم أفلام (رحلة حب 2001، هو فيه إيه؟ 2002، وغاوي حب 2005).